Vali İlhami AKTAŞ Çanakkale Merkez İlçe Köylerini Ziyaret Etti
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Vali İlhami AKTAŞ Çanakkale Merkez İlçe Köylerini Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ Çanakkale Merkez İlçe Köylerini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köylerinden Elmacık, Aşağıokçular ve Kalabaklı köylerini ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köylerinden Elmacık, Aşağıokçular ve Kalabaklı köylerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın da bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami AKTAŞ sırasıyla Elmacık Köyü Muhtarı Veli Karaman, Aşağıokçular Köyü Muhtarı Ali İnce ve Kalabaklı Köyü Muhtarı Mehmet Türkan ile bir araya gelerek köylerin genel durumları ve sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Ayrıca köy sakinlerinin de talep ve görüşlerini dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, yetkililere sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Elmacık, Aşağıokçular ve Kalabaklı Köyü sakinleri, köylerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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