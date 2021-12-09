Vali İlhami AKTAŞ, Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami AKTAŞ, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesine gitti.

İlk olarak GESTAŞ Küçükkuyu Deniz Hudut Kapısını ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, hudut kapısı birimlerinde incelemelerde bulunarak görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hudut kapısında görevli personele çalışmalarında başarılar dileyen Vali İlhami AKTAŞ, ardından Küçükkuyu Balıkçılık İdari Binasını ziyaret etti.

Balıkçılık idari binasında incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, yapılan çalışmalar hakkında görevli personelden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ, balıkçılık binası incelmelerinin ardından Küçükkuyu Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evlerini ziyaret etti.

Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla yakından ilgilenen Vali İlhami AKTAŞ, çocuk evleri müdür vekili Aytuğ DUYGU'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri müdür vekili Aytuğ DUYGU ve görevli personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Hamiyet Feridun Sözen Huzurevine geçen Vali İlhami AKTAŞ, huzurevi müdür vekili Harun COŞKUN ile bir süre görüşerek detaylı bilgi aldı.

Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen Vali İlhami AKTAŞ, saygıdeğer büyüklerimizle sohbet etti, huzurevinde kalan büyüklerimizin hal ve hatırlarını sordu.

Vali İlhami AKTAŞ, Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi personeline de teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ'ın Küçükkuyu belde ziyaretine Ayvacık Kaymakamı İlker EKER, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER eşlik etti.

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