Vali İlhami Aktaş Assos Antik Liman'da incelemelerde bulundu
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Vali İlhami Aktaş Assos Antik Liman'da incelemelerde bulundu

Vali İlhami Aktaş Assos Antik Liman'da incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık'ın Behram köyü sınırları içindeki Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık'ın Behram köyü sınırları içindeki Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Behram köyü muhtarı Numan Türkay, Dove ve Kervansaray Hotel sahibi Erdal Çakır ve Nazlıhan Hotel sahibi Hilmi Selimoğlu'nun da katıldığı incelemelerde Aktaş, Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçalarının ve taşların ıslah edilmesi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.

Vali İlhami Aktaş, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, ıslah çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini ve antik liman bölgesinin daha güvenli bir şekilde Çanakkale turizmine kazandırılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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