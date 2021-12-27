Vali İlhami AKTAŞ, Asımın Nesli Gençlik Derneğini Ziyaret Etti - Haberler
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Vali İlhami AKTAŞ, Asımın Nesli Gençlik Derneğini Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ, Asımın Nesli Gençlik Derneğini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümü anma programı kapsamında Bayramiç ilçesinde bulunan Vali İlhami AKTAŞ ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Asımın Nesli Gençlik Derneğini ziyaret etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümü anma programı kapsamında Bayramiç ilçesinde bulunan Vali İlhami AKTAŞ ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Asımın Nesli Gençlik Derneğini ziyaret etti.

Bayramiç Kaymakamı Alper TAŞ, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN ve AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Saadettin ARSLAN'ın da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, Asımın Nesli Gençlik Derneği Başkanı Gökhan DEMİRSÖZ ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Dernek Başkanı Gökhan DEMİRSÖZ, derneğin faaliyetleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında Vali İlhami AKTAŞ ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU'na bilgi verdi.

Asımın Nesli Gençlik Derneği Başkanı Gökhan DEMİRSÖZ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İlhami AKTAŞ ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU'na teşekkür etti.

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