Vali İlhami Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
22.07.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:03
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
Aktaş, Valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Aktaş'a bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Erdinç Aksoy, Vali İlhami Aktaş'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.
Vali Aktaş'ta Aksoy'a Çanakkale seramiği hediye etti.
Kaynak: AA