Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini Ziyaret Etti
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Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini Ziyaret Etti
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Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile yönetim kurulu üyeleri Rıdvan Demirhan, Asuman Yıldız, Metin Ablak, Serdar Gültekin, Ahmet Can Aktuna ve Yıldıray Yüksel'in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Orhan Dom ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Orhan Dom'dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Orhan Dom ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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Vali İlhami AKTAŞ, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini Ziyaret Etti - Haberler
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