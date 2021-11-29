Vali İlhami AKTAŞ, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Kent Güvenlik Yönetim Merkezini ziyaret etti

Vali İlhami AKTAŞ, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Kent Güvenlik Yönetim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili İbrahim TARI, Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli ile bir süre sohbet eden ve Kent Güvenlik Yönetim Merkezinde sistemin çalışması, işleyişi ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden de bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, görevli personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ'a, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Kent Güvenlik Yönetim Merkezini incelemelerinde İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk eşlik etti.

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