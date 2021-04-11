Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
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Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı

KÜTAHYA'da 7 yaşındaki Ömer Utku Zor, babası Hüseyin Zor'un polis haftasını CİMER üzerinden yardım istediği Vali Ali Çelik ile birlikte görev yerine giderek kutladı.

KÜTAHYA'da 7 yaşındaki Ömer Utku Zor, babası Hüseyin Zor'un polis haftasını CİMER üzerinden yardım istediği Vali Ali Çelik ile birlikte görev yerine giderek kutladı.

Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle polis olan babasına sürpriz yapmak isteyen Ömer Utku Zor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) yardım istedi. CİMER'den gelen talep üzerine Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'la birlikte Ömer Utku'yu evinden aldı. Polis üniforması giyen küçük Ömer, babası Hüseyin Zor'un Kütahya-Eskişehir kara yolunda görev yaptığı polis uygulama noktasına gitti.

Polis memuru Hüseyin Zor'a, Vali Ali Çelik ile birlikte sürpriz yapan Ömer Utku, babasına sarılarak 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette, Vali Çelik Ömer Utku'ya oyuncak polis aracı hediye etti. 10 Nisan'da görev başında olan babasının gününü kutlamak istediğini söyleyen Ömer Utku Zor, "Babamı mutlu olması için ziyaret ettik" dedi. Tüm polislerin 10 Nisan Polis Haftasını kutlayan Vali Ali Çelik, "Babası bugün görevde olduğu için bizimle irtibata geçti 'ona sürpriz yapalım' dedi. Bizde beraber babasının ve polislerimizin gününü kutlamak için buraya geldik. Emniyet teşkilatımızın tüm fertleri görev başlarındalar. 10 Nisan'da olsa, bayram da olsa, tatil de olsa hepsi sahada. Milletimizin can ve mal emniyetini sağlamak için gece gündüz dışarıdalar. Onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Vatanımızın her noktasında görev yapan arkadaşımıza aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlık bir hayat ve ömür diliyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Vali Çelik daha sonra Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Amirliğini ziyaret etti.


Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı
Vali ile babasının görev yerine gidip, Polis Haftası'nı kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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