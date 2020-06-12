Vali İbrahim Akın, "Jandarma, huzur ve güveni sağlayan köklü bir kuruluş" Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. Yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. Yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının 181 yıldır üstün görev anlayışıyla huzur ve güvenliği sağlayan köklü kuruluşlardan biri olduğunu söyledi. Kurulduğu günden bugüne özveri ile görev yapan jandarma teşkilatının 181. Kuruluş Yıl dönümünü kutlayan Vali İbrahim Akın, "Tarihi başarılarla dolu olan Jandarma teşkilatımız geçmişten günümüze taşıdığı bilgi birikimi ve deneyimini modern teknik ve yöntemlerle birleştirerek günümüze kadar taşımıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetler yürüten Jandarma teşkilatımızın birçok mensubu görevini yerine getirirken şehitlik ya da gazilik mertebesine ulaşmıştır" dedi.

Ziyaret, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran'ın Vali Akın'a faaliyetleri hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA