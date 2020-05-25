Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı
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Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı Edirne'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında huzur evlerinde karantina uygulamasından dolayı Vali Ekrem Canalp, yaşlıların bayramını dijital ortamda kutladı.

25.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:51

Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

EDİRNE - Edirne'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında huzur evlerinde karantina uygulamasından dolayı Vali Ekrem Canalp, yaşlıların bayramını dijital ortamda kutladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını cep telefonuyla görüntülü arayarak kutladı.

Huzurevi sakinlerinden 86 yaşındaki Semiha Topçu, Vali Canalp ve eşi ile konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mutlu ettiniz oğlum bizi, Allah razı olsun. Allah hepinize ne muradınız varsa versin" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da sosyal mesafe kuralına uyarak, huzurevi sakinlerini ziyaret etti ve tek tek hepsi ile bayramlaştı.

Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

Kaynak: İHA

Manşet

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