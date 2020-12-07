Vali Hulusi Şahin sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Batmanlılara teşekkür etti

Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşın sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğunu belirtti.

Mahalle buluşmaları kapsamında Pınarbaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Şahin, mahallenin sorun ve taleplerini dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Batmanlıların genel olarak uyduğunu söyledi.

Kısıtlamaya uymayan kişiler hakkında emniyet ve jandarma birimlerinin cezai işlem uyguladığını aktaran Şahin, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Batmanlılara teşekkür etti.

Batman'ın koronavirüs tablosunun iyi durumda olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Batman genel olarak koronavirüs tablosu iyi durumda. Güneydoğu illerinin genelinde bir olumlu bir tablo var. Biz de onların içerisindeyiz. Bu kontrollü hayat ve sokağa çıkma kısıtlamaları da buna katkı sağlayacaktır. Böylece tablomuz daha da olumluya doğru gidecektir."

Temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu hastalık gerçekten çok ciddi bir hastalık. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde almalıyız. Kişisel olarak bunu kendimize bir davranış haline getirmemiz lazım. Bunu yaparsak bu illetten kısa zamanda kurtuluruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak