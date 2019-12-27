Vali Hulusi Şahin'in eşinden Sason ÇATOM'a ziyaret

27.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:16

Batman Valisi Hulus Şahin'in eşi Ebru Şahin Sason ilçesinde faaliyet gösteren ÇATOM'u ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı'nın eşi Zeynep Özadalı tarafından karşılanan Şahin, ÇATOM'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kursiyerlerle görüştü.

ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt ile de görüşen Şahin, çalışmalarından dolayı yöneticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA