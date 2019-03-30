Vali Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin'den Gercüş Ziyareti

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Batman Gönül Elçileri temsilcisi Ebru Şahin, kaymakam eşleriyle Gercüş ilçesini ziyaret etti. Şahin, beraberindeki kaymakam eşleriyle Gercüş Belediyesi Bilgi Evi ve Kadın Kültür Merkezini ziyaret ederek, kadınlarla bir araya gelip sohbet etti.

Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren ilköğretim okulunu ve anaokulunu da ziyaret etti. Okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Ebru Şahin, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Şahin ve beraberindekiler Arıca köyünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadın kanserleri ve tarama yöntemleri programına katıldı. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kadın kanserlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlikte, kadınların kanser hastalığına karşı almaları gereken tedbirler anlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA