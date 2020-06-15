Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor
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Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Kararı ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliğine atanan Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor
15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:25

Cumhurbaşkanı Kararı ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliğine atanan Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Veda ziyaretleri kapsamında protokol, kurum ve STK ziyaretlerinde bulunan, görev yatığı süre içerisinde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ve değişik vesilelerle bir araya geldiği şehit ve gazi aileleri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklara veda eden Vali Şıldak, hafta sonu ise İlçelere veda ziyaretlerinde bulundu. Altınyayla ilçesiyle başladığı veda ziyaretleri kapsamında sırasıyla Gölhisar, Çavdır, Tefenni, Karamanlı, Yeşilova, Kemer, Ağlasun, Bucak ve Çeltikçi İlçelerine ziyaret gerçekleştiren Vali Şıldak, İlçe merkezlerinde bir araya geldiği İlçe yöneticileri ve kurum temsilcileri, şehit ve gazi alileri ve vatandaşlara veda etti.

Vali Şıldak ayrıca Burdur'da görev yaptığı iki yıllık süre içerisinde en hassas şekilde üzerinde durduğu, doğal halini koruyarak gelecek nesillere taşımak, koruma-kullanım dengesi içinde bölge halkına ve İlimiz turizmine katkı sunması için çalışmalar yürüttüğü Salda Gölüne ziyaret gerçekleştirerek, Burdur Valisi olarak alanda son kez incelemede bulundu, görev başındaki personel, yöresel ürün pazarındaki esnaf ve ziyaret için bölgede bulunan vatandaşlarla vedalaştı.

Gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinde göreve başladığı ilk günden itibaren Burdur'da severek çalıştıklarını belirten Şıldak, dolu dolu geçen iki yıl süresince "ilimiz ve ilçelerimiz için neler yapabiliriz, vatandaşlarımıza yönelik, bölge insanına yönelik ne gibi hizmetler üretebiliriz" çabasında olduklarını ifade etti. Özellikle pandemi süresince bütün çalışma arkadaşları ve duyarlı vatandaşlarla birlikte önemli bir aşamayı başarılı bir şekilde atlattıklarını ifade eden Şıldak, Burdur'un bu süreçte örnek il gösterildiği için de ayrıca mutlu olduğu söyledi.

Ziyarette bulunduğu İlçelerde Burdur'u sevdik, burada görev yapmak bizim için bir şerefti diyen Şıldak, "Burdur'u güzel anılarla hatırlayacağız. İki yıldır bizimle beraber çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Hakkı geçen herkese haklarını helal etmesini istiyoruz, bizden yana bir hakkımız varsa helal ediyoruz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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