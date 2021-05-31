Vali Hasan Şıldak'tan normal hayata dönüş için uyarı
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Vali Hasan Şıldak'tan normal hayata dönüş için uyarı

Vali Hasan Şıldak'tan normal hayata dönüş için uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 1 Haziran itibariyle salgına karşı alınan tedbirlerin azaltılarak kontrollü olarak yapılacak normal hayata dönüş süreci konusunda Balıkesirlilere uyarıda bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 1 Haziran itibariyle salgına karşı alınan tedbirlerin azaltılarak kontrollü olarak yapılacak normal hayata dönüş süreci konusunda Balıkesirlilere uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımıyla Balıkesirlilere seslenen Vali Şıldak uyarıda içeren bu açıklamada salgına karşı kuralların devamlılığına vurgu yaptı. Ülke geneliyle birlikte Balıkesir'de de vaka sayılarında yaşanan düşüşle sağlıklı bir hayata bir adım daha yaklaşılırken Vali Şıldak tedbirlerin tekrar düzenleneceği yeni dönemde de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlara çok sık bilgilendirme yapan ve uyarıda bulunan Şıldak, açıklamanda gösterilen bu mücadelenin, yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için kurallara uymaya devam edilmesinin önemine değinerek; "Balıkesir'e huzurlu, sağlıklı ve hayırlı haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Daha normal bir hayata doğru ilerlerken bütün değerli vatandaşlarımızın belirlenen kurallara yine özenle uymalarını ve gösterdikleri fedakarlıkların boşa gitmemesi için duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadeleriyle Balıkesirlileri normal hayata geçiş sürecinde dikkatli olmaya çağırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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