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Vali Hasan Şıldak'tan Körfez'deki yatırımları inceledi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilmekte olan kamu yatırımlarını inceledi.

Vali Hasan Şıldak'tan Körfez'deki yatırımları inceledi
28.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:29

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilmekte olan kamu yatırımlarını inceledi. Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'i mezarını ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak Ayvalık İlçesini ziyaret ederek yenilenen Vilayetler Birliği Oteli ile Eski Kız Meslek Lisesi Binası ve planlanan kamu yatırımlarının alanlarında incelemede bulundu.

Daha sonra Vali Hasan Şıldak, Burhaniye İlçesinde yapımı tamamlanan imam hatip lisesi ve pansiyonu ile tamamlanma aşamasında olan Nadir Tolun Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Edremit ilçesinde de incelemeler yapan Vali Hasan Şıldak yapımı tamamlanan kültür merkezi, spor salonu ve yapımı devam eden Kütüphane Binası ile kamu yatırımlarının planlandığı alanlarda incelemede bulundu.

Vali Hasan Şıldak son olarak Havran ilçesinde Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in mezarını ziyaret etti. Vali Şıldak "Çanakkale Destanının Büyük Kahramanı Koca Seyit'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Anadolu insanının vatan sevgisinin timsali olan ve mahallesinde adı yaşatılan kıymetli büyüğümüzün ruhu şad olsun." Dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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