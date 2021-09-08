Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret
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Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret

Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Muharip Gaziler Derneğinin hayır yemeğine katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Muharip Gaziler Derneğinin hayır yemeğine katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesinde düzenlenen hayır yemeğinde gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Şıldak, onlarla sohbet etti. Hayır yemeğine Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz ve gaziler katıldı. - BALIKESİR

Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret
Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret
Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret
Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Hasan Şıldak'tan gazilere ziyaret - Haberler
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