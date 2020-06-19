Vali Hasan Şıldak, personeli ile tanıştı Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak, görevine başladıktan sonra sonra ilk iş olarak valilik konağında hizmet veren müdürlüklerde çalışan personelle tanıştı.

Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak, görevine başladıktan sonra sonra ilk iş olarak valilik konağında hizmet veren müdürlüklerde çalışan personelle tanıştı. Balıkesir'e atanan ve dün resmi törenle göreve başlayan Vali Şıldak, bugün ilk olarak Hükumet Konağında hizmet veren müdürlükleri ve valilik birimlerini ziyaret ederek görev yapan personelle tanıştı. Vali Şıldak'ın ziyaretine daire müdürleri eşlik etti. - BALIKESİR Kaynak: İHA