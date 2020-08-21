Vali Hasan Şıldak'ın bugünkü programında Bursa ve İstanbul vardı Programın ilk durağı Bursa Valiliği olan Vali Şıldak, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Vali Şıldak, Heykel Tarihi Valilik Binasında gerçekleşen ziyaret için Vali Yakup Canbolat'a sıcak ev sahiplği için teşekkür etti.

Vali Şıldak; programın devamında Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı görevine kısa süre önce başlayan Binbaşı Umut Yavaş'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Şıldak Bursa programının ardındanMarmara OSB Yönetim Kurulunun İstanbul'da düzenlediği "HTTPs Toplantıları 1"e konuşmacı olarak katıldı.? ?Sanayicilerle bir araya gelen Vali Şıldak, güçlü ekonomi ve inovasyon ile kurulan üretim üssüne Balıkesir olarak her zaman destek olacaklarını ifade etti. Kaynak: Bültenler