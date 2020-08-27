Vali Hasan Şıldak, Erdek'i ziyaret etti
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Vali Hasan Şıldak, Erdek'i ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ziyaretler kapsamında Erdek ilçesinde çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Hasan Şıldak, Erdek'i ziyaret etti
27.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:30

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ziyaretler kapsamında Erdek ilçesinde çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Şıldak ilk ziyaretini kaymakamlığa yaptı. Vali Şıldak, Kaymakamlıkta Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı tarafından karşılandı.

Vali Şıldak, kaymakamlıkta gazetecilere açıklama yaptı. Vali Hasan Şıldak, Erdek'teki görevine bir ay önce başlayan Abdullah Atakan Atasoy'u kutlayıp, "hayırlı olsun" dileğinde bulunduktan sonra şunları söyledi:

"Bugün, Erdek ilçemizi ziyaret ediyorum. Erdek'i, Balıkesir ilinin parlayan incisi olarak görüyorum. Erdek, ülkemize turizmi getiren ilk ilçe. Balıkesir olarak Erdek'i çok yakından takip ediyoruz. Erdek'i, çok 'özel' bir ilçe olarak düşünüyoruz. Çünkü Erdek, turizmin yanı sıra Kapıdağ'ı da içine alan bir doğa ve kültür hazinesi konumunda. Burada, Kaymakamımızın koordinasyonunda kamu hizmetlerinin kalitesinin daha da artması için kararlı bir çalışma yapacağız. Enerjimizin önemli bir bölümünü Erdek için harcayacağız. Bu kararlı çalışmamıza paralel şekilde, Erdek'te bir hizmet patlaması olacağına inanıyorum."

Vali Şıldak, Erdek'te ki çevre değerlerinin korunarak, ilçenin düzenli gelişiminin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Erdek'i çok önemsiyoruz ve yakından takip edeceğiz. İlçedeki tüm kamu kuruluşlarının da ortak hareketiyle Erdek'i çok daha iyi bir duruma getireceğiz" dedi.

Pandemi konusunda çok dikkatli olmalıyız

Pandemi konusunu da çok önemsediklerine dikkati çeken Vali Şıldak, şu bilgiyi verdi: "Balıkesir'de, son bir ay içinde Kovid-19 vakaları artmasına rağmen diğer illere göre fazla sayılmaz. Ancak biz, farkındalık oluşturmak ve tüm önlemleri almak için çaba harcıyoruz. Bu arada, tüm uyarılarımıza rağmen önlemlere uymayan işyerlerine idari para cezası ve yasal işlem uygulamasına üzülerek de olsa başladık. Yine son günlerde, Kovid-19 virüsü tespit edilip, evde tedavi görmeleri gereken 30 vatandaşı yakalayarak haklarında yasal işlemleri yaptık. Balıkesir'im tüm ilçelerinde 'Salgın Denetim Merkezleri' oluşturduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın, devletimizin açıkladığı tüm önlemlere harfiyen uymalarını, gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını, hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka uymalarını istiyoruz. Bu arada vatandaşlarımıza bir önerim de şu olacaktır. Mesafe kuralına uyulmayan, insanların iç içe olduğu işyerlerine gitmeyin ve onlardan hizmet satın almayın. Çünkü bu ortamlarda virüsün bulaşma riski çok daha fazladır" dedi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un da, Cumhurbaşkanının liderliğinde yürütülen pandemi mücadelesine büyük önem vermesini memnuniyetle izlediğini belirterek kutlayıp teşekkür eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Vatandaşlarımızın da duyarlı davranmasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen pandemi mücadelesini mutlaka kazanacağız" diye konuştu.

Vali Şıldak, daha sonra ilçede bazı kamu dairelerini ziyaret etti.

Şıldak'ın Erdek ziyaretine Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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