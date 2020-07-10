Vali Hasan ŞILDAK Edremit ve Havran'da Vali Hasan ŞILDAK ilçeleri tanımak, çalışmaları yerinde incelemek için bugün de Edremit ve Havran İlçelerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali ŞILDAK'a ilçe ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Hasan ONAR ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık HEKİMOĞLU eşlik etti.

İlk olarak Edremit Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Hasan ŞILDAK, Edremit Kaymakamı Ali SIRMALI, Edremit 19. Motorize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Osman AYTAÇ ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan ARSLAN tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Kaymakamlık Makamına geçen Vali ŞILDAK, İlçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri hakkında İlçe Kaymakamından bilgi aldı. Edremit Kaymakamlığı ziyareti sırasında Valimiz Hasan Şıldak, Hayırseverler Mehmet Ertaş, Agah Ferhatoğlu ve Mehmet Çifçi tarafından yaptırılacak 3 okulun protokol imza törenine katıldı. Okulların protokolleri Vali Hasan ŞILDAK, Edremit Kaymakamı Ali SIRMALI ve Hayırseverler tarafından imzalandı.

Vali ŞILDAK İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretleri sonrasında Edremit Ticaret Odası Toplantı Salonunda İlçe Kurum Yöneticileri ile bir araya gelerek bir tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kamu hizmetlerinin sunumunda öncelikle kurumlar arasında uyum ve koordinasyonu sağlayacaklarını ifade eden Vali Hasan ŞILDAK 'İşbirliği içerisinde daha hızlı, daha verimli çalışma ortamını oluşturarak, hesap verebilir, şeffaf,vatandaş memnuniyetini esas alan, ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.Devletin vakar ve ciddiyetini yansıtan bir çalışma prensibini hep birlikte uygulayacağız' dedi.

Kurumların işleyişi, çalışma prensipleri ve beklentilerin konuşulduğu toplantıda Vali Hasan ŞILDAK, tüm kamu kurumu yöneticilerinden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Vali Hasan ŞILDAK, Edremit 19. Motorize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Osman AYTAÇ'a da iade-i ziyarette bulundu.Edremit 19. Motorize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Osman AYTAÇ tarafından karşılananVali Hasan ŞILDAK şeref defterini imzalayarak makamda bir süre görüşme yaptı.

VALİ ŞILDAK HAVRAN'DA...

Vali Hasan ŞILDAK, Edremit İlçe ziyaretinin ardından Havran İlçesine hareket etti.

İlçe Kaymakamı Şeref AYDIN ve Belediye Başkanı Emin ERSOY tarafından karşılandı. Havran İlçesinde yapılan çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamından brifing alan Vali ŞILDAK, kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulması noktasındaki beklentilerini aktardı.

Kaymakamlık ziyareti sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek brifing aldı.

Vali Hasan ŞILDAK ilçe ziyaretinde son olarak İlçe Kurum Yöneticileri ile bir tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler