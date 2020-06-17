Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti
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Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti

Balıkesir Valiliği görevine atanan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kente veda etti.

Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti
17.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:39

Balıkesir Valiliği görevine atanan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kente veda etti.

Vali Şıldak, Valilik binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kendisini uğurlamaya gelenlere teşekkür etti.

Görev süresi içinde devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil etme gayreti içinde olduğunu belirten Şıldak, "Ülkemizin 2023 hedeflerini Burdur'da hayata geçirmeye gayret gösterdik." dedi.

Şıldak, görevi başı dik, alnı açık, içinin rahatlığıyla devrettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yeni atanan Sayın Valimize de görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, Burdur'daki görevinde üstün başarılar diliyorum. Hep birlikte kimseyi dışlamadan çalıştık, işbirliği ve uyum içinde çalışmalarımızı yürüttük. Kesinlikle hiçbir zaman 'ben' demedik, 'biz' dedik. Takım çalışması ortaya koyduk ve en önemlisi de sizden biri olarak bunları yapmaya gayret gösterdik. Sizden bir personel gibi, bir vatandaş gibi sizin aranızda, sizin yanınızda olmaya ailecek gayet gösterdik. İtina ettiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli husus buydu, sizden biri olmak. Burada bulunan bütün kamu personelimize, meslek odalarımıza, ilimizin değerli protokol mensuplarına kolluk birimlerimize, muhtarlarımıza, il genel meclisi üyelerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza ve bütün Burdur'a ve kenti temsil edenlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Burdur'un gönlümüzdeki yeri daimidir. Hakkınızı helal edin diyoruz."

Daha sonra kaymakamlar, çalışma arkadaşları, basın mensupları ve vatandaşlarla vedalaşan Şıldak, kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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