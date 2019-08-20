Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları...
Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu.
20.08.2019 13:20
Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA