Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları...

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları...

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu.

20.08.2019 13:20
Vali Hasan Basri Güzeloğlu:

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu:
Kaynak: İHA
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