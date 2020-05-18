'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü

MUĞLA'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen aroması, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı.

'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü
18.05.2020 08:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:03

MUĞLA'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen aroması, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı. Kilogramı toptan 8, perakende 10 liraya satılan ürünün fiyatı ise çiftçiyi memnun etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla 2018 yılında il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla 'Vali Hanım Çileği' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi. Çalışmalar sonucu bölge üreticisi özellikle lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken 'San Andreas' cinsi çileğe yöneldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de üreticilere fide, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği sağlandı.

Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çilek yetiştiren, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dere (42), 18 dönümlük arazisinde dönüm başına yaklaşık 3 ton ürün aldığını söyledi. Dere, 15 yıldır çilek yetiştirdiğini belirtip, "2 dönüm alanda üretime başladım ve şu an 18 dönüme ulaştım. Çilek pazarımızda güzel oluyor. Bu işi yaptığım için memnunum. Koronavirüs bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Bugünlerde yoğunluk yaşıyoruz. Çilek üretimi meşakkat istiyor. Hemen olacak bir iş değil ve sabır istiyor. Salatalık ya da fasulye yetiştirmeye benzemiyor. Günlük olarak takip etmeliyiz. 24 saatte su verilmesi gerekiyor. Güneşi hiç sevmiyor. Bodrum'un Turgutreis ve Gündoğan mahallelerindeki halk pazarında kilosunu 10 liradan satışa sunuyorum" dedi. Dere, ayrıca günlük 80 lira yevmiyle vererek 15 işçiye de istihdam sağladığını ifade etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise, "Koronavirüs salgınına rağmen tarımda üretimimiz sürüyor. Bu yıl 130 üreticiye 700 bin çilek fidesi dağıttık. 135 dekardan yaklaşık 800 ton ürün alınması hedefleniyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme Haber
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Haber
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Jennifer Lopez Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 09:34:05. #1.15#
title