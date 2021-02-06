Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti
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Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti

06.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:17

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kurum müdürleriyle birlikte şehit ailelerine ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kurum müdürleriyle birlikte şehit ailelerine ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, ilk olarak şehit Erdiş Işık'ın annesi Solmaz Işık'ı Bahçeli Mahallesindeki müstakil evinde ziyaret etti.

Şehidin annesi Işık ile sohbet eden Aydoğdu, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Şehit ailelerini ziyaret ederek onların çaylarını içip dertleri ve sıkıntılarını dinlediklerini anlatan Aydoğdu, "Ailelerimiz en kıymetlileri olan evlatlarını vatan için bayrak için şehit verdiler. Şehit ailelerinin her zaman emirlerindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Onların kıymetli anne ve babaları için ne yapsak azdır. Devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Şehit annesi Işık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Daha sonra Aydoğdu ve beraberindekiler, şehit Orhan Koçak'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Hüseyin, annesi Meryem ve kız kardeşi Gülben Koçak ile görüşen Aydoğdu, bir süre sohbet etti.

Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti
Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti
Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti
Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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