Vali Hamza Aydoğdu şehit ailelerini ziyaret etti

Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kurum müdürleriyle birlikte şehit ailelerine ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, ilk olarak şehit Erdiş Işık'ın annesi Solmaz Işık'ı Bahçeli Mahallesindeki müstakil evinde ziyaret etti.

Şehidin annesi Işık ile sohbet eden Aydoğdu, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Şehit ailelerini ziyaret ederek onların çaylarını içip dertleri ve sıkıntılarını dinlediklerini anlatan Aydoğdu, "Ailelerimiz en kıymetlileri olan evlatlarını vatan için bayrak için şehit verdiler. Şehit ailelerinin her zaman emirlerindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Onların kıymetli anne ve babaları için ne yapsak azdır. Devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Şehit annesi Işık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Daha sonra Aydoğdu ve beraberindekiler, şehit Orhan Koçak'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Hüseyin, annesi Meryem ve kız kardeşi Gülben Koçak ile görüşen Aydoğdu, bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı