Vali Hamza Aydoğdu patates hasadına katıldı

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, patates hasadına katıldı.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde Göksel Karapınar'ın 800 hektar alanda ekimini yaptığı, rengi ve lezzetiyle ilgi gören madeleine cinsi patatesin hasadı başladı.

Vali Aydoğdu, hasada katılarak üretici Karapınar ve hasat yapan tarım işçileriyle sohbet etti.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, Aksaray'ın patates üretiminde 250 bin tonla Türkiye'de 7. sırada yer aldığını söyledi.

Kentte, özellikleri nedeniyle tercih nedeni olan madeleine cinsi patates hasadının sürdüğünü ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Dayanıklılığı, lezzet ve renk tonu ile Ankara, İstanbul, Bursa, başta olmak üzere birçok ilden Hasan Dağı bölgesinde yetiştirilen madeline cinsi patatesler büyük ilgi görüyor. İl Tarım Müdürlüğümüz kontrolünde iyi tarım uygulaması kapsamında yapılan üretim artarak devam ediyor. Dekarda ortalama 6 tona ulaşan üretim rakamlarına baktığımızda yıllık 250 bin tonla patates üretiyoruz. Ürünü kaliteli ve nitelikli yetiştirirseniz alıcısı çok rahat sizi buluyor. Biz Aksaray'da üreticilerimize her türlü desteği veriyor onları teşvik ediyoruz. Bu yıl bölgemizde patates rekoltemizin yüksek olmasını bekliyoruz."

Çiftçi Karapınar ise sıcaklık, nem ve özellikle kırmızı toprak yapısının patates üretiminde en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Bu yıl yüksek verim beklediklerini anlatan Karapınar, "Bölgenin toprak yapısı, patatese altın sarısı rengini veriyor. 80 hektar alanda başladığımız üretimimiz bugün yaklaşık 800 hektara çıkardık." diye konuştu.