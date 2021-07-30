Vali Hamza Aydoğdu: "Önceliğimiz yol"
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Vali Hamza Aydoğdu: "Önceliğimiz yol"

Vali Hamza Aydoğdu: 'Önceliğimiz yol'
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Ankara-Niğde Otoban yol yapımı sırasında otobanın Aksaray'dan geçen bölümlerinde yüklenici firma araçlarının kullandığı köy yollarında yeniden yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoban yol yapımı sırasında otobanın Aksaray'dan geçen bölümlerinde yüklenici firma araçlarının kullandığı köy yollarında yeniden yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Vali Hamza Aydoğdu beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte B. Pörnek, Ozancık, Cumali, Sarıgödeler, Balcı hattında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ortaköy Kaymakamı Rasim Belge, Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir'in de katıldığı incelemelerde yol yapımını sürdüren firma yetkilisinden bilgi alan Vali Hamza Aydoğdu toplam 130 km olarak tespit edilen köy yollarının ilgili firma tarafından ekip sayısı arttırılarak kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Ozancık Köyü'nden geçen yol yapım çalışmaları incelemelerinde köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Vali Aydoğdu; köylere ulaşımların sağlandığı yolların yeniden yapıldığını tespit edilen köy yollarının yapımlarının sürdüğünü kaydetti. Vatandaşlardan sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi alan Vali Aydoğdu, bu çalışma döneminde önceliklerinin yol olduğunu vurguladı.

Vali Hamza Aydoğdu yol incelemelerinin ardından Ortaköy İlçesini ziyaret etti. Ortaköy Belediye Başkanlığınca yapımı tamamlanarak hizmete giren Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu aileleri ile birlikte Ortaköy Millet Bahçesine gelen vatandaşlar ve yıllık izinleri için memleketlerine gelen gurbetçilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre

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