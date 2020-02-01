Vali halkla buluşacak

Vali halkla buluşacak

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı rutin Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

01.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:56
Vali halkla buluşacak

Valisi Dr. rutin Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantıları devam ediyor. Vali Dağlı, 4 Şubat Salı günü saat 14.00'da Düzce İl toplantı salonunda vatandaşlar ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyecek. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulunacak.


Toplantıya katılmak isteyenlerin isim ve iletişim bilgilerini en geç 3 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt ettirmeleri gerekiyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler