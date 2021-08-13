Vali Hacıbektaşoğlu, "Tarım ve Ağaç Müzesi Kentin Sosyo-Kültürel Yaşamına Değer Katacaktır."
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Vali Hacıbektaşoğlu, "Tarım ve Ağaç Müzesi Kentin Sosyo-Kültürel Yaşamına Değer Katacaktır."

Vali Hacıbektaşoğlu, 'Tarım ve Ağaç Müzesi Kentin Sosyo-Kültürel Yaşamına Değer Katacaktır.'
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapım inşaatı devam eden 'Tarım Ağaç Müzesi' alanında incelemelerde bulundu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapım inşaatı devam eden 'Tarım Ağaç Müzesi' alanında incelemelerde bulundu.

İçinde Tarım Kütüphanesi, Tarım Kafe ve Siirt Kültür Evi bulunan Tarım ve Ağaç Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt İl Özel İdare tarafından finanse edilen ve Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje bölgede bir ilk olacak.

Tarım ve Ağaç Müzesinin bölgede bir ilk olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğşlu, bu anlamlı yatırım, kentin sosyo-kültürel yaşamına büyük bir değer katacaktır. " dedi.

Tarım ve ağaç müzesinin bölgeye de hitap ettiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Ağaç müzesi ile birlikte Tarım Kütüphanesi, Tarım Kafe ve Siirt Kültür Evi'ni de içinde yer alacağı Tarım ve Ağaç Müzesi aynı zamanda ilimizin eğitim ve kültür turizmine de önemli katkılar sunacaktır. Siirt Kültür evi de kentin kadim kültürüne ev sahipliği yapacak, burada çeşitli sergiler, söyleşiler, müzik dinletileri gibi birçok etkinliği de ev sahipliği yapacaktır. "dedi.

Kaynak: Habermetre

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