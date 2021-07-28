Vali Hacıbektaşoğlu, Sivil Toplum Örgütleri ile Pandemi Toplantısında Bir Araya Geldi

Siirt il genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan seferberlik sürüyor.

Siirt il genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan seferberlik sürüyor.

Mahalle ve köy muhtarları ile yapılan toplantının ardından Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki Sivil Toplum Örgütleri ile de bir araya geldi.

Siirt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilimizin genel durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede herkese çok önemli görevler düştüğünü belirterek, tüm kurumlarla ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içerisinde çalışıldığını ifade etti.

Son bir hafta içinde ciddi bir vaka artışı yaşandığının altını çizen Vali Hacıbektaşoğlu, "Salgını kontrol edemezsek bulaşma etkisi çok daha fazla olacak. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla rica ediyorum, lütfen salgını kontrol altına alabilmemiz için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım, aşımızı mutlaka olalım. Zorunlu olmadıkça hayatın aktığı kalabalık ortamlardan uzak duralım, alınan tedbir ve kurallara mutlaka uyalım. " dedi.

Salgınla mücadelede aşı ve denetim ekipleri sayılarının artırıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu "Vatandaşlarımızı, bu virüsten korumak için ısrarla uyarmak zorundayız. Bu yüzden denetimlerin artırıldığını söyledi.

Siirt ili olarak, toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için mutlaka vatandaşlarımızın aşı olmaları gerektiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silahın aşıdır. Kentte başlatılan aşı seferberliği ile bugün itibariyle aşılama oranı %41'in üzerine çıkmış durumda ancak bunu yetersiz görüyoruz. Toplumsal bağışıklık oranı olan %75 hedefine ulaşmak zorundayız. Aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Kovid-19 salgınıyla mücadelede ve özelikle aşılama çalışmalarında tüm sivil toplum örgütlerinin desteğini bekliyoruz. "diye konuştu.

Toplantı, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek, Belediye Başkan Danışmanı Şefik Erden, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, kentteki Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile ilgili kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre