Vali Hacıbektaşoğlu, Pervari-Doğan-Şırnak, Güvenlik Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 45 Kilometre uzunluğundaki Pervari-Doğan-Şırnak güvenlik yolu, Doğan-Pervari Karayolu ile Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın ve İğneli Köyü güvenlik yolunda incelemelerde bulunarak, kurum ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Huzura kavuşan Siirt ve Şırnak'ta güvenliğin tesis edildiği dağlarda yapılacak yollar ve tünellerle bölgede ulaşım daha da kolaylaşacak.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan bölge, artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Terör örgütünün yıllarca engellemeye çalıştığı yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra Van ili arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak 5'i Siirt sınırında, 7'si Şırnak il sınırında olmak üzere 12 tünelin yer alacağı 17, 5 km'si tünel olan 45 kilometre uzunluğundaki "Doğan -Şırnak Yolu ve Tünel Projesi"nde çalışmalar başladı.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Limak yüklenici firma tarafından yapımına başlanan 45 Km'lik Doğan-Şırnak güvenlik yolunda incelemelerde bulundu. Karayolları ve Firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Doğan köyünden başlayıp, Yaprektepe köyü istikametine doğru uzanan 11 kilometrelik (bsk) bitümlü sıcak karışım asfalt yapılacak yolda denetim ve incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, yüzde 90 tamamlanmış olan Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın ve İğneli Köyü güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme ve denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Pervari ilçemize bağlı Ekindüzü İğneli Gözova yolundayız. Güvenlik yolundayız yol çalışmalarını kontrol ettik Ekindüzü- Gözova arası 25 km'lik bir güvenlik yolunun temel dolgu sıkıştırması tamamlandı. Aynı zamanda iğneli karakolu üst bölgesinin güvenlik yolu şu an tamamlanmak üzere bsk kaplaması yapılarak kısa sürede hizmete girecektir. Öte yandan Sarıyaprak köyümüze gittik Sarıyaprak köyümüz Siirt iline 140 km mesafede ilçemize 55 km mesafede Herekol dağı körkandil dağının dibinde yine Besta vadisinin girişinde Şırnak Van il sınırında orda yol çalışmalarını izledik, kontrol ettik. Oradan karayolları ekiplerimiz ve firmalarla toplantı yaptık. Şırnak, Pervari/ Çemekari Çatak -Van yolu her iki taraf inşa ediliyor. Hem Şırnak'tan hem Siirt'en inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabi yol tamamlandığında hem ulaşım açısından İran- ırak bağlantısı Siirt - Şırnak bağlantısı Habur'dan Irak'a kadar devam edecektir. Bu yolun asıl önemli tarafı Bestler dereler bölgesi Allaha şükür güvenli hale gelmiştir. Bütün dağı taşı güvenlik güçlerimiz kontrol etmektedir. Her zaman her an kontrol etmektedir. Tabi burada ulaşımla beraber buradaki üretim faaliyetleri özelikle hayvancılık ve tarım açısından çok güzel yaylalarımız var çok büyük önem ifade ediyor. Yine aynı zamanda bizim Pervari doğan güvenlik yolu çalışmalarına hep beraber baktık izledik kontrol ettik. Çok hızlı bir şekilde çalışmalar yapılıyor. ve çok kaliteli imalat yapılıyor. Bu çalışmalar devam edecek. İlimiz, terörden çok kısa zamanda arındırılmıştır. Son bir terörist kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecektir Tüm bu çalışmalarımızda her zaman bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 'ya, Ulaştırma ve Alt yapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür ederiz. "

Kaynak: Habermetre