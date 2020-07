Vali Hacıbektaşoğlu'ndan şehit aileleri ve gezilere ziyaret Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak amacıyla, Vali Hacıbektaşoğlu ve il protokolünden oluşan heyet, şehit ve gazi ailelerini konutlarında ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet, 17 Mayıs 2019'da Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın ailesini ve Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Selahattin Gündüz'ü evinde ziyaret etti. Ziyaret ettiği her iki aile ile yakından ilgilenerek, her hangi bir sıkıntıları ve taleplerinin olup olmadığını soran Vali Hacıbektaşoğlu, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olacaklarını, kapılarının her daim aziz şehitlerin kıymetli ailelerine açık olduğunu dile getirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, şehit çocuklarıyla da ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi. - SİİRT

