Vali Hacıbektaşoğlu'ndan güvenlik güçleri ve vatandaşlara bayram ziyareti
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Vali Hacıbektaşoğlu'ndan güvenlik güçleri ve vatandaşlara bayram ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, görevi başındaki güvenlik güçlerine, şehit ailelerine ve vatandaşlara bayram ziyaretinde bulundu.

01.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:40

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, görevi başındaki güvenlik güçlerine, şehit ailelerine ve vatandaşlara bayram ziyaretinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Bayramın birlik ve dayanışma olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Şehit ailelerini de ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi'ndeki vatandaşlarla da bayramlaştı.

Hacıbektaşoğlu, esnafın daveti üzerine çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, talepleri dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan güvenlik güçleri ve vatandaşlara bayram ziyareti

Kaynak: AA

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