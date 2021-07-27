Vali Hacıbektaşoğlu, Muhtarlarla Pandemi Toplantısında Bir Araya Geldi

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Pandemi sürecinde koronavirüs tedbirleri, ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması, aşılama çalışmaları ve dinamik denetim faaliyetleri toplantısı gerçekleştirdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Pandemi sürecinde koronavirüs tedbirleri, ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması, aşılama çalışmaları ve dinamik denetim faaliyetleri toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Mahalle ve Köy muhtarlarına hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde, ilimizin genel durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Salgınla mücadelenin tüm kurumların ve toplumun mücadelesiyle başarıya ulaşacağını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, 'Salgınla mücadelede normalleşme ile birlikte tedbirlere uyulmadığı, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, bireysel tedbirlerin katı bir şekilde uygulanması gerektiğini' ifade etti.

Maske, Mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini hatırlatan Vali Hacıbekltaşoğlu, "Zorunlu ihtiyaçlar dışında hareket etmemeliyiz, kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve sosyal mesafemizi mutlaka korumalıyız. Önümüzdeki ilk on günün kritik bir süredir. Bu virüsü mutlak suretle aşağıya çekmeliyiz. Virüsten korunmak için tedbir ve kurallara sıkı bir şekilde uymamız gerekir. Ayrıca toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için de mutlaka aşılarımızı yapmamız gerekir. " dedi.

Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentte başlatılan aşı seferberliği ile bugün itibariyle aşılama oranının %41'in üzerine çıktığını, toplumsal bağışıklık oranı olan %75 hedefine ulaşmak zorundayız. Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Kovid-19 salgınıyla mücadelede ve özelikle aşılama çalışmalarında tüm muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz. " dedi.

Salgınla mücadelede aşı ve denetim ekipleri sayılarının artırıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Denetim ekiplerimiz 7/24 sahadalar, AVM, düğün salonları, taziyeler, çay ocakları gibi alanlar sıkı bir şekilde denetlenmeye devam edilecektir. Denetimlerle vatandaşlarımızı öncelikle bilgilendiriyoruz, belirlenen kurallara uymalarını hatırlatıyoruz, ancak tüm bunlara rağmen tedbirlere riayet etmeyen kişiler hakkında da cezai işlem uygulanacaktır. " diye konuştu.

Toplantı, Muhtarları görüş, önerini sunmaları ile sona erdi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Samet Öztürk, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Hasan Tuğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Mahalle ve köy muhtarları ile ilgili kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre