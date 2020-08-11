Vali Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Siirt'te denetim yapıldı.

11.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:35

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Siirt'te denetim yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, diğer yetkililer ile Helvacılar Çarşısı'ndaki işletmelerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Sağlık Bakanlığının belirttiği kriterlere herkesin uymasını istedi.

Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Siirt'te yoğun bir denetim sürdürüyoruz. Şu an Siirt'in en kalabalık çarşısı olan Helvacılar'dayız. Herkes maske takıyor, kurallara uyuyor. Bazen yoğunluktan dolayı belki mesafe kuralına uyamadığımız oluyor, ama dikkat etmeliyiz. Polisimiz, jandarmamız, sağlık ve milli eğitim müdürlüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Grubumuz ve Kızılayımız ile diğer tüm kurumlarımızla yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Herkes bir denetim ekibi gibi birbirini denetleyecek. 'Ben kurallara uyuyorum' diyen herkese teşekkür ediyorum. Kararlıyız, bu virüsü yeneceğiz. Biz bu virüsü Siirt'ten söküp atacağız."

Vali Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Güncel
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Güncel
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs 3 kişiyi vurdu
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs 3 kişiyi vurdu
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 3 ölü, 2 kayıp
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 3 ölü, 2 kayıp
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Hakan Coşkun Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Sezen Aksu Hülya Avşar Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Milli Rusya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Vali Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 19:59:29. #1.14#
title