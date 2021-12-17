Vali Hacıbektaşoğlu, "Eğitilmiş Bireyler, Gelecekte En Büyük Güvencemiz Olacaktır."

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu, il Merkezindeki ortaöğretim kurumlarını ziyaret ederek, Okullarda denetim ve incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi ve Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Okulların genel eğitim durumu ve yapılan eğitim ve öğretim çalışmaları ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Okul Müdürlerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Okullardaki sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okulların atölye ve Kütüphanelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Okul Müdürü Şakir Kayalp'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Spor Lisesinde sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu 9/A ve 9/B sınıflarında Türkçe ve Tarih derslerine katılarak, öğrencilere çeşitli sorular sordu, eğitim ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Okul bünyesinde hizmet veren Yüzme Havuzunda da incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Şehit Özel Harekat Polisi Muhammed Demir adına İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan Okul Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Uygulamalı Mutfak ve Yabancı Dil Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere planlı çalışmalarını, bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Hacıbektaşoğlu, yabancı dil öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra, Okul Müdürü, idareciler ve öğretmenlerle görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, eğitimin her zaman kendileri için birinci öncelikli olduğunu belirterek, eğitim kurumlarına destek olamaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitilmiş bireylerin gelecekte en büyük güvencemiz olacaktır, diyen Vali Hacıbektaşoğlu, kentteki eğitim kalitenin daha da yükseltilmesi için yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

Okul gezileri sırasında Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve diğer görevliler eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet