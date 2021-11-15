Vali Hacıbektaşoğlu, Doğan Köyünde Gazi Sıddık Bulut ve Ailesini Ziyaret Etti

PERVARİ, SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyü kırsalında 9 Haziran 2021 tarihinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği hain saldırıda yaralanarak, Gazi olan güvenlik korucusu Sıddık Bulut'u ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Gazi Sıddık Bulut ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti. Ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Doğan köy halkıyla bir araya geldi.

Köy halkının sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda yapılan yatırım ve projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların taleplerini yetkililere not aldırarak, en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belitti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Doğan köyünün terör örgütüne karşı mücadelede kahramanlıklarıyla önemli başarılar elde edildiğini belirterek, eli kanlı terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belitti.

Doğan köyünde gerçekleştirilen ziyaret programına; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Siirt Ak Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, Siirt İl Genel Meclis başkanı Cangir Bayram katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet