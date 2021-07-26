Vali Hacıbektaşoğlu, Covid-19 Pandemi Sürecini Masaya Yatırdı

Pandemi sürecinde ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve dinamik denetim sürecinin görüşüldüğü, İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve dinamik denetim sürecinin görüşüldüğü, İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, son haftalarda Ülkemizde ve ilimizde de artış eğilimi gösteren Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde, ilimizin durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirleri masaya yatırdı.

Siirt Halk Sağlığı Hizmetleri başkanı Dr. Ömer Öz tarafından koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar, aşılama durumu ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, Covid-19 salgınını ile mücadelede vaka sayılarının artığına dikkat çekerek, bireysel tedbirlerin katı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan mutlak suretle uzak durmalarını, maskenin kurallara uygun bir şekilde takılmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hayati derecede önemli olduğunu belirterek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına katı bir şekilde uyulması gerektiğini söyledi.

Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentte 14 Ocak'ta aşılama çalışmalarına başladık. Aşı tedariki konusunda Allaha şükür şu ana kadar hiç bir sıkıntımız yok. Aşılamada randevunun kalkması ile birlikte 17 yaşından büyüklere toplamda 118 bin aşı yaptık. Bunun 80 bini son iki ay içerisinde gerçekleştirdik. Tabi ilk başta kamuoyunda aşı karşıtlığı vardı ancak ben büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum, Siirt'te öyle sistematik bir aşı karşıtlığına rastlamadık. Toplumun tüm kesimlerinden aşı olunması yönünde de önemli destekler aldık. Alıyoruz. Kurban bayramında sahada çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden tüm aşı ve denetim ekibimize özelikle çok teşekkür ediyorum bayram da tüm ülkede aşılama çok yavaşlamasına rağmen bizim ekiplerimizi gece gündüz hiçbir tatil izin yapmadan çalışmalarına devam etti bunu faydasını şöyle gördük Türkiye aşı yüz bir arttı Siirt'te yüzde 3 üzerinde artış gösterdi. İl merkezinde 57 aşı odamız, 10 gezici ekibimiz var ancak ilçe, belde ve köylerde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Önümüzdeki 3 haftalık süreçte toplumsal bağışıklık oranı olan yüzde 75 oranına ulaşmak zorundayız. Bunu için ilçe Kaymakamlarımız ilçe belediye ve belde belediye başkanları, sivil tolum örgütleri, mahalle ve köy muhtarları ile bütün kamu ve kuruluşları aşı yapılması noktasında herkesin seferber olmasını istiyoruz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada olacağız, Aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. " dedi.

17 Yaş üstü tüm vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet eden Vali Hacıbektaşoğlu, aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın randevu almalarına gerek olmadığını belirterek, kamu Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, Aile Sağlığı Merkezleri ve Mobil Aşı Uygulama Noktalarında gönül rahatlığı ile aşı olabileceklerini belitti.

Kovid-19 salgını ile mücadelenin topyekün devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, sivil toplum örgütleri, mahalle ve köy muhtarları ile de bir araya geleceklerini ve pandemi sürecini birlikte değerlendirerek, tedbirlerin masaya yatırılacağını söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, pandemi sürecinde mesai mevhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve özellikle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdür Vekili Hasan Tuğan, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre