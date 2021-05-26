Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki Siirt heyeti Ankara'da temaslarda bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet Ankara'da temaslarda bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet Ankara'da temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, heyet, il ve ilçelerde yapılacak projelere yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'le görüştü.

Hacıbektaşoğlu, il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bakanlıklardan destek aldıklarını belirtti.

Vatandaşların yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Katkılardan dolayı bakanlarımız Soylu, Karaismailoğlu ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'e Siirt halkı adına teşekkür ediyoruz. Bu yatırımların ilimize özellikle genç ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İlimizin sorun ve taleplerini, yürütülen yatırım ve projelerine yönelik istişarelerde bulunduk."

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de ziyaretin verimli geçtiğini ifade ederek, "Siirt için çalışmaya devam ediyoruz. İlimizin daha çok yatırım almasını sağlamak için bundan sonra da bakanlıklarımızı ziyaret edeceğiz, kaynak aktarmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Heyette AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ile ilçe ve belde belediye başkanları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz