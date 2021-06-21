Vali Hacıbektaşoğlu, Aladdin Middle East Şirketi Genel Müdürü Erdem Kaya ve Beraberindeki Heyeti Makamında Kabul Etti

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Aladdin Middle East Şirketi Genel Müdürü Erdem Kaya ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Aladdin Middle East Şirketi Genel Müdürü Erdem Kaya ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Şirket Genel Müdürü Kaya'dan Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyünde Doğu Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu'da, kentin gelişimine ve ekonomisine katkı sunacak her türlü yatırımı desteklediklerini söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesindeki petrolün ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Ziyarette, Aladdin Middle East Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Beydoğan, Güvenlik ve Kamusal İlişkiler Müdürü Kemal Deniz ve diğer şirket yetkilileri de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre