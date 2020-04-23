Vali Güzeloğlu ve eşi İstiklal Marşı'nı okudu Diyarbakır Valilik konutundan saat 21: 00 da İstiklal Marşı'nın okunması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'nun İstiklal Marşı okuması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR...

Diyarbakır Valilik konutundan saat 21: 00 da İstiklal Marşı'nın okunması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'nun İstiklal Marşı okuması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, valilik konutunun kapısının önünde saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu. Kaynak: AA