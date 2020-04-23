Vali Güzeloğlu ve eşi İstiklal Marşı'nı okudu
Diyarbakır Valilik konutundan saat 21: 00 da İstiklal Marşı'nın okunması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'nun İstiklal Marşı okuması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR...
23.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:13
Diyarbakır Valilik konutundan saat 21: 00 da İstiklal Marşı'nın okunması
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'nun İstiklal Marşı okuması
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, valilik konutunun kapısının önünde saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu.
Kaynak: AA