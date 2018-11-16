Vali Güzeloğlu'ndan Osb'de İnceleme

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Vali Güzeloğlu, buradaki çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, kentin gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeli karşısında artan talepleri karşılamak için yeni üretim alanları oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.

OSB'nin yüzde 95'inin tahsis edildiğini hatırlatan Güzeloğlu, 198 hektarlık alanı da buraya eklemek için sürecin başlatıldığını bildirdi.

Güzeloğlu, genişleme alanın faaliyete geçmesiyle birlikte üretimin çeşitleneceğini ifade etti.

Silvan Projesi kapsamında 8 baraj ve 23 sulama projesiyle 235 bin hektarlık alanın suyla buluşacağını belirten Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır üretimin, tarımın ve buna bağlı tarıma dayalı sanayinin belki dünya çapında merkezi olacak. Diyarbakır sadece üreten olmayacak, tarımsal üretimde dünya çapında gıda ürünlerinin fiyatını belirleyen borsası ve merkezi olacak."

Güzeloğlu, OSB'deki arıtma tesisinin ihalesinin kısa sürede yapılacağını, bu yatırımın gerçekleşmesi ve bir an önce tamamlanmasının temel öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.