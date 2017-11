- Vali Güzeloğlu, muhtarlarla bir araya geldi



DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Yenişehir ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerdeki fakir ve yoksul vatandaşlarla ilgili meselelerde muhtarların, devletin hem hukuki hem de vicdani vekili olduğunu hatırlatan Vali Güzeloğlu, "Bir kişi kimsesiz ve sahipsiz kalmışsa onun kimsesi de sahibi de devlettir, millettir ve siz de onun temsilcisisiniz" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Yenişehir ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, il, ilçe kurum müdürleri, ilçe emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile 46 mahallenin muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasında katılımcıları selamlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, ilçenin sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

"Devletin bütün kurumları millet için var"

Ardından toplantıya başkanlık eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu bir konuşma yaptı. Muhtar toplantıları kapsamında ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Bu ve benzeri toplantılarla özellikle halkın temsilcisi, halkın vekili, onlar adına onların meselelerinin takipçisi, bizim de milletimizle karşılıklı hizmet ve gönül köprümüzün en önemli temsilcisi muhtarlarımızla buluşmaya, onlarla meseleleri konuşmaya ve paylaşmaya, karşılıklı sorunları aşmak adına ortak bir çaba, heyecan ve gayret göstermeye başladığımızı da belirtmek istiyorum. Bu toplantıları ve benzeri bütün toplantılarda temel amacımız insanımıza hizmet etmek, beklentilerini karşılamak, var olan sıkıntılarını gidermek ve kamu hizmet kalitesini en iyiye ve yukarıya taşıyabilmek. Çünkü devletin bütün kurumları millet için var. Milletine hizmet etmek için var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Bu çerçevede bütün kamu kurumlarımız, merkezi bütün birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz bu amaç ve gaye için var. Diyarbakırımızın her bir köşesinde, her bir ilçesinde, her bir vatandaşımızın meselesine çözüm için var. Bu gayret, amaç ve niyet var. Bu perspektifte bütün kurumlarımızın bugün il müdürleri, bölge kuruluşlarımızın yetkilileri, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin yetkilileri var" dedi.

"Hem hukuki hem de vicdani vekilimizsiniz"

İlçe düzeyini aşan il düzeyinde koordinasyon gerektiren konuların toplantıda görüşüleceğini kaydeden Vali Güzeoğlu, toplantıda dile getirilen her dilek, istek ve beklentinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bu noktada muhtarlarımızdan da çok büyük katkılar bekliyoruz. Özellikle mahallerinde ve mahalle bazlarında gerçekleştirilen kamu hizmetlerinde, devam eden yatırım, çalışma ve projelerde herhangi bir eksiklik, eksikliğe bağlı yetersizlik varsa doğrudan ilçe kaymakamlarına, ilgili kurum müdürlerimize de bildirmelerinizi istiyoruz. Muhtar bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, bizim temsilcimiz, bizim oradaki en yetkili organımız. Özellikle mahallelerinizdeki fakir ve yoksul vatandaşlarımızla ilgili meselelerde de hem hukuki hem de vicdani vekilimizsiniz. Bir kişi kimsesiz ve sahipsiz kalmışsa onun kimsesi de sahibi de devlettir, millettir ve siz de onun temsilcisisiniz. İlçe kaymakamlıklarımıza, vakıflarımıza ve ilgili kurumlarımıza en kısa zamanda, en çabuk bir zamanda bildiriniz. Hiçbir mahallede, hiçbir köşesinde bu ilin, hiçbir vatandaşımız kendini kimsesiz hissetmesin, çaresiz görmesin. Devlet bunun için var, kaynaklarımız bunun için var. Kurumlarımız bunun için var, kadrolarımız bunun için var. Bu bir manevi mesuliyettir."

