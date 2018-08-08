Vali Güzeloğlu Lice Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.

Kaymakamlık binası önünde Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, kaymakamlık çalışanları ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu'na öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Vali Güzeloğlu, karşılamanın ardından makama geçti. Burada Kaymakam Abdulkadir Çelik ile bir süre sohbet ettikten sonra Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı. - DİYARBAKIR