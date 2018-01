Vali Güzeloğlu, Hani'de muhtarlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hani'de muhtarlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hani ilçesinde bulunan muhtarlarla bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, kurum müdürleri ve ilçede buluna muhtarlar katıldı.

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler ilk olarak Hani Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'dan ilçe ile ilgili bilgiler alan Vali Güzeloğlu, daha sonra muhtarlar toplantısına geçti. Burada açılış konuşmasını yapan Kaymakam Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra konuşan Vali Güzeloğlu, sağlanan huzur ve güven ortamından sonra hedefin ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınma olduğu vurgusunda bulundu. Vali Güzeloğlu, "Sağlanan bu huzur ve güven ortamında şimdi önceliklerimiz ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınma. Çok uzun yıllar bu milletin gelişmesini, ilçelerimizin kalkınmasını, insanımızın hak ettiği yaşam düzeyine ulaşmasını engelleyen bu ihanet çeteleri ve işbirlikçilerinin bugün bertaraf edilmesi ve defedilmesinden sonra önceliğimiz insan merkezli bir kalkınma. Eğitimden sağlığa, ekonomiden kültüre her türlü alanda büyük bir değişim ve gelişim içerisindeyiz. Bunu da başarmak noktasında büyük bir azmin ve iradenin temsilcisiyiz. Sizler hem seçilen hem atanan millete hizmet için vazife alan tüm arkadaşların bu noktada bir büyük gayreti sergiliyorsunuz. Şimdi bunu daha iyiye taşıma ve inşallah daha fazlasını elde etme gayretindeyiz. Bu büyük millet inanırsa işbirliği içinde çalışırsa gerçekleşemeyecek hiçbir hedef ve gaye olamaz. Bunun en güzel ispatı şimdi Hani, Diyarbakır bir şantiye halindeyiz. Yollar yatırımlar, inşa edilen binalar, eğitim, sağlık, kültür yatırımları her boyutta her aşamada şüphesiz daha fazlasını hak ediyoruz, daha fazlasını da gayret ediyoruz. Ama bilinmeli ki bu çabayla devam edersek yolumuz aydınlık, geleceğimiz aydınlık. Bu kararlı yürüyüşümüzü hiç kimse durduramayacak. İçte ve dışta bu büyük millet ve devletin yürüyüşüne engel olmaya kalkanlar hak ettiği cezayı bulacak. Bu noktada Hani'nin de daha güzel yarınlara ulaşmasına, yaşayan tüm vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması adına işbirliğini ve buluşmaları çok önemsiyoruz. İnşallah bu toplantı bu amaçlara hizmet eder ve hayırlara vesile olur" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.