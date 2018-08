Vali Güzeloğlu, Gazilerle Bayramlaştı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şubesini ziyaret ederek, gazi ve şehit yakınlarının bayramını kutladı.

Vali Güzeloğlu, derneği ziyaretinde, Kurban Bayramı'nda gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıcak ev sahipliğinden dolayı gazilere ve şehit yakınlarına teşekkür eden Güzeloğlu, bayramların kucaklaşmaya, birliğe ve beraberliği vesile olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Şehitlerle en ön safta mücadele eden, şehadete gidip nurlanan şehitlerin yanında onurlanan kahraman gazilerimizi ziyaret etmek istedik. Sizlere milletçe minnet ve şükranlarımızı iletmek, ellerinizden öpmek size bu noktada saygımızı ifade etmek için geldik. Allah sizlerden razı olsun. Ortaya koyduğunuz kahramanlığı bu ülkenin bekası için ortaya koyduğunuzu büyük mücadeleyi her zaman hatırlıyoruz ve genç kuşaklara aktarıyoruz. Bir milleti millet yapan, o millet ve devlet için canını feda eden kahramanlardır."

Her dönemde devletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşı duran kahramanlar sayesinde hainlerin yok olduğunu anlatan Güzeloğlu, "Her türlü terör örgütü, PKK, FETÖ ve benzerlerinin bütün ihanetleri, milletin imanlı evlatlarının verdiği duruş karşısında tükenmiş ve yok olmuşlardır. Bu kararlı duruş ve Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle, bu ülkedeki en son hain de etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz sürecek. Her geçen gün güçlenen, gelişen ve gerek bölgesinde gerek küresel ölçekte her açıdan etkili olan bir Türkiye'yiz, bir büyük devletiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan de katıldı.