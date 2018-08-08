Vali Güzeloğlu'dan Üs Bölgelerine Ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, Lice'de yapılan yatırımları yerinde incelemek ve askere moral vermek amacıyla, Vali Aydın Aslan, Ufacık, Çelik ve Yavuz üs bölgelerine ziyarette bulunarak, terörle mücadelede etkin rol alan askerleri kutladı.

Daha sonra Abalı Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulunan Güzeloğlu, terörle ve teröristle mücadelede büyük kararlılık içerisinde olduklarını söyledi.

Güzeloğlu, "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin topraklarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sürecek. Teknik, lojistik bütün altyapıyı, devlete ait bütün gücü bu mücadele sarf ediyoruz. En büyük gücümüz imanımız ve milletimizin duasıdır. Allah, mahcup etmesin ve bu mücadelede geri bıraktırmasın."

Lice Kaymakamlığını ziyaretinde ise Güzeloğlu'na, Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Vali Güzeloğlu'na Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Kılınç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.