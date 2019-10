Vali Güzeloğlu, Çermikte esnaf ver vatandaşlarla buluştu

09.10.2019 16:56

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Çermik ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Esnaf ve vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyip çözüm önerileri istişare etmek üzere Çermik ilçesine giden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, esnaf ve halk buluşması toplantısına katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çermik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantısına Vali Hasan Basri Güzeloğlu yanı sıra, Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Vali Yardımcısı ve Diski Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Çermik'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, tek hedeflerinin huzur ve güven içerisinde kalkınma olduğu belirtti. Mahalle muhtarları, kanaat önderleri ve STK'lar ile yapılan toplantıya atıfta bulunan Vali Güzeloğlu, "Çermik'te bugün yaklaşık 3 saatlik bir toplantıda devam eden yatırımları, yapacağımız hizmetleri özellikle 2020 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak yatırım bütçemizi gözden geçirdik. Her bir talebi, her bir yatırımı, altyapıdan, yoldan, içme suyundan, karayollarının yatırımlarına kadar sosyal-kültürel altyapı projelerine kadar gözden geçirdik. Bütün bunların bir tek hedefi var; Bugünümüzü dünden yarınımızı bugünden daha iyi eğlemek. Huzur ve güven içerisinde ülkemizin, Diyarbakır'ımızın ve Çermik'in kalkınmasını sağlamak. Daha iyiye ve güzele giderken el ele ve gönül gönüle birlikte hizmet vermek ve katkı sağlamak. Bunu yaptığımız takdirde İnşallah gelecek her gün bugünkünden çok daha güzel olacak. Çünkü bunu yapacak gücümüz var. İrademizi var. Zenginliğimiz var. En büyük zenginliğimiz de bu birlik ve beraberliğimizdir. Allah bozmasın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA