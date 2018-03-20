Vali Güvençer, 'Doğadaki Genç' Projesi Hakkında Bilgi Aldı

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Kararı ile yürütülen 'Doğadaki genç' Projesi Koordinatörü Esin Türkoğlu ve Proje Yöneticisi Mehmet Akif Germiyanoğlu, projenin hayata geçmesinde önemli desteği olan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek bilgi verdi.

Amacı gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve doğa ile iletişimlerini artırmak olan ve Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Kararı ile yürütülen 'Doğadaki genç' isimli proje Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e bilgi verildi.

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Doğadaki Genç Projesi Koordinatörü Esin Türkoğlu, projenin amacının gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve doğa ile iletişimlerini artırmak olduğunu söyledi. Türkoğlu, "Dezavantajlı bölgelerdeki risk altında bulunan lise 9. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen proje 25 Şubat'ta başladı. İki haftada bir yürütülen faaliyette, öğrencilerin doğayı tanıması, bağımlılıklardan uzak durmaları, dağıtılan tohumlu kalemler aracılığıyla doğayla bağlarını kuvvetlendirmeleri, doğada oynanan grup oyunlarıyla arkadaşlık ilişkilerini pekiştirmeleri ve Progressi ve Gevşeme Teknikleriyle rahatlamaları amaçlanıyor. Oduncu Yolu - Spil Dağı mevkiinde gerçekleştirilen faaliyet yaklaşık 6 saat sürüyor. Yerel yönetimlerin servis ve kumanya desteği sağladığı faaliyete şimdiye kadar 47 öğrencimiz katıldı. Hedefimiz ise 240 öğrenciye ulaşmak" dedi.

Vali Mustafa Hakan Güvençer de projenin uygulamasında emeği geçen Doğadaki Genç Proje Koordinatörü Esin Türkoğlu ve Proje Yöneticisi Mehmet Akif Germiyanoğlu'na teşekkür etti. Projenin dezavantajlı bölgelerdeki gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak durmaları için güzel etkinlikleri içerdiğini dile getiren Vali Güvençer, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA