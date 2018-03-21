Vali Güvençer, Cezayirli Rektörleri Ağırladı

Sosyal, sayısal ve dil bilimlerinde yapacakları işbirliği protokolü öncesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ve Cezayir'deki üniversitelerin rektör, dekan, bölüm başkanları ve Cezayir Devlet Milli Arşiv Genel Müdürünün yer aldığı heyet, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Cezayir'deki Constantine Emir Abdelkader Üniversitesi Rektörü Prof. Derradji Said, Medea Üniversitesi Rektörü Prof. Hamidi Youcef, Ferhat Abbas Setif 1 Üniversitesi Rektörü Prof. Ghuechi Kheir, Cezayir Devlet Milli Arşiv Genel Müdürü Prof. Abdelmadjid Chikhi, Cezayir Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı ve Doğu Dilleri Dekanı Prof. Allaoui Hamid, Tlemcen Üniversitesi Edebiyat ve Yabancı Diller Dekanı Prof. Kerroum Boumediene, Cezayir Üniversitesi Türkoloji ve Ruşça Bölüm Başkanı Prof. Chakib Benafri, Constantine Emir Abdelkader Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Doç. Habiba Difallah Ferganiyer aldı. Cezayir Devlet Milli Arşiv Genel Müdürü Prof. Abdelmadjid Chikhi, kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer'e teşekkür ederek, Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu ve ikinci vatanlarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prof. Abdelmadjid Chikhi Vali Güvençer'e Cezayir Cumhurbaşkanı'nın selamlarını getirdiğini ifade ederek, Cezayir ve Türkiye arasındaki güzel geçmişi yeniden canlandırmak, kuvvetlendirmek istediklerini söyledi. Tlemcen Üniversitesi Edebiyat ve Yabancı Diller Dekanı Prof. Kerroum Boumediene de konuşmasında, Tlemcen'ın Manisa gibi bir vilayet olduğunu, tarih kokusu olduğunu, Cezayir'in orta çağın başlangıcında kurulan bir ili olduğunu belirtti. Tlemcen Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasındaki işbirliğini somut bir şekle getirmek istediklerini ve bunun için anlaşmalar yapmak için geldiklerini, üniversitelerinde, 8 fakülte, 45 bin öğrenci ve bin 200 öğretim üyesi olduğunu söyledi. Prof. Kerroum Boumediene burada kardeşlik hissi aldığını ve kendisini kendi ülkesinde gibi hissettiğini söyledi.

Ferhat Abbas Setif 2 Üniversitesi Rektörü Prof. Ghuechi Kheir de Setifşehrini tanıtarak, tüm Cezayir'de bir milyon 800 bin öğrenci olduğunu dile getirdi. Vali Güvençer de MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ve konuk rektörlere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Sizleri hem Manisa'da hem valilikte ağırlamak büyük bir mutluluk bizim için. Aynı zamanda gerçekten de bir şeref. Bizler kardeşlik hukuku çerçevesinde birbirimizi gıyaben de olsa tanıyor, biliyor ve seviyoruz. Ancak kardeşlik hukuku böyle yakın irtibatları da emrediyor. Vesile olan rektörüme de çok teşekkür ediyorum. Ben Cezayir'i görmedim ama kuvvetle muhtemel Cezayir'e gelsem bende kendimi ikinci vatanımda gibi hissederim. Bu herhangi bir iltifat cümlesinden ziyade bizi gerçekten vatanlarımızda hissettirecek ortaklıkların olmasından kaynaklı. Bunun kıymetini bilmek durumundayız. Yeterince bugüne kadar değerlendirmediğimizi hepimiz görüyoruz. Siz dünyanın pek çok üniversitesi ile ilişkide olduğunuzu söylüyorsunuz ama kuvvetle muhtemel aynı yakınlık Türk üniversiteleri arasında yok, belki biraz geç kaldık ama inşallah olgunlaşması için geçmesi gereken süredir. Bundan sonra o kaybettiğimiz zamanı çok daha süratle telafi edip ortak vatan ve kardeşlik ruhu çerçevesinde hem iyi günlerimizde, hem kötü günlerimizde bir arada olmak zorundayız. Buna da halk anlamında yaşayan milletler zaten çok hazır, öncülük yapması gereken bizlerin vazifeleri var" dedi. - MANİSA